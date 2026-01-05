El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Hoy, 5 de enero de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 0 y 4 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 7 grados alrededor de la tarde. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que es probable que se produzcan lluvias, aunque la cantidad esperada es escasa, con valores que podrían rondar entre 0.2 y 1 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 12 km/h, que podrían aumentar a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante las horas de mayor viento.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 3 grados .

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la probabilidad de nieve es del 25% entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque es poco probable que se materialice.

En resumen, el día en A Estrada comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo variable a lo largo del día.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65-68%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a las 2°C, siendo más frescas en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 9°C en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 2 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.