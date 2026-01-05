El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de enero de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 0 y 4 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 7 grados alrededor de la tarde. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que es probable que se produzcan lluvias, aunque la cantidad esperada es escasa, con valores que podrían rondar entre 0.2 y 1 mm.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 12 km/h, que podrían aumentar a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante las horas de mayor viento.
A partir de la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 3 grados .
En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la probabilidad de nieve es del 25% entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque es poco probable que se materialice.
En resumen, el día en A Estrada comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo variable a lo largo del día.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65-68%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a las 2°C, siendo más frescas en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 9°C en las horas centrales.
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 2 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.
