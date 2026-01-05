El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65-68%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 8 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar a partir de la tarde, con intervalos nubosos que se irán intensificando. Para el periodo de la tarde, se prevé un cielo poco nuboso que se transformará en nuboso hacia la noche, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 4 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se prevén lluvias escasas pero persistentes.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 93% hacia la noche, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es aconsejable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h.

Hoy, 5 de enero de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 0 y 4 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Moraña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 65-68%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.