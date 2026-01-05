El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 7 grados , con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la mañana.

A medida que el día progrese, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 10 de la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que se intensificarán hacia la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 9 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% durante gran parte del día.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de la 1 de la tarde, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que se podrían presentar lluvias significativas, especialmente en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se espera que caigan hasta 2 mm de lluvia. Las condiciones de tormenta también son probables, con un 95% de probabilidad de tormentas en este mismo periodo, lo que podría generar un ambiente inestable y potencialmente peligroso.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 19 km/h en las primeras horas y disminuirán a 3 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar los 37 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las lluvias y posibles tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.