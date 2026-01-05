El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 7 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda abrigarse, ya que la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -4 grados en las primeras horas.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, especialmente hacia el final del día. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitaciones aumentará, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia prevista es escasa, con un total de 0.8 mm, es posible que se presenten algunas tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria mencionada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 33 km/h en las primeras horas de la mañana. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la mayoría de las horas del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan nevadas ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque es poco probable que estas afecten de manera significativa la actividad diaria.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen alrededor de los 2 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:15 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, traerá consigo la posibilidad de algunas sorpresas meteorológicas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer en torno a los 5 grados y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 10 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.