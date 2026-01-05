El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

A medida que avanza el día, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 8 grados por la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando hasta un 82% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, aportando un aire fresco a la atmósfera.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con valores que se mantienen en 0% hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan lluvias. La probabilidad de tormenta también es baja, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo y estable.

Es importante destacar que, aunque el cielo se mantendrá despejado en su mayoría, se prevé un aumento de la nubosidad hacia la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:17. Esto podría ofrecer un espectáculo visual interesante, con el sol poniéndose en un horizonte parcialmente nublado.

En resumen, el día en Cangas se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos moderados. Se recomienda disfrutar de la jornada, aprovechando el buen tiempo antes de que las condiciones cambien en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.