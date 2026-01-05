El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 77% hacia las 9 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta aproximadamente las 9 de la mañana, momento en el que comenzarán a aparecer intervalos nubosos. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que rondarán los 9 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento del noreste, que alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso y muy nuboso hacia las horas de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 7 y 8 grados .

El viento también jugará un papel importante en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Esto, combinado con la alta humedad que se espera, podría generar una sensación de frío más intensa. Hacia el final de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 10%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan episodios de tormenta.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados . La humedad relativa alcanzará su punto máximo, superando el 80%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará más inestable a medida que avance la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta los 3 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

Hoy, 5 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 9 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.