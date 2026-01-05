El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, rondando el 82%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir de las 10 de la mañana, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque el cielo seguirá mayormente despejado.

Durante la tarde, especialmente entre la 1 y las 3, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo nubes más densas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas en este periodo se mantendrán entre los 7 y 9 grados , mientras que la humedad podría llegar hasta el 89%, creando un ambiente más fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. La dirección del viento variará, predominando del noreste y luego cambiando a direcciones más variadas a medida que avanza el día.

Hacia la noche, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que sugiere que los residentes de Caldas de Reis deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día en Caldas de Reis comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, con la llegada de lluvias y tormentas. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y mantengan un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.