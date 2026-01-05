El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 61%. La humedad irá en aumento a lo largo del día, alcanzando picos del 83% en la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

A partir de las 10 de la mañana, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y para la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 90%. Se anticipa que las lluvias serán escasas, pero podrían presentarse en forma de chubascos intermitentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se espera que sople con fuerza moderada, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco. Sin embargo, a medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, manteniéndose entre 6 y 14 km/h en la tarde y noche.

La tarde se caracterizará por un cielo mayormente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a alrededor de 7 grados hacia la noche, y la humedad seguirá en aumento, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, el día en Bueu se presentará con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará 7 grados, manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 15:00 horas.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Sanxenxo se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 9 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.