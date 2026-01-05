El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 87% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 07:00 horas, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, con una transición hacia un estado más nuboso en las horas siguientes. Este cambio se verá acompañado de un aumento en la probabilidad de precipitación, que alcanzará un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de las 16:00 horas, la probabilidad de tormentas también incrementará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 5 y 6 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para un cambio significativo en el tiempo a medida que avanza el día. Llevar paraguas y abrigos será esencial, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Moraña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 65-68%.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.