El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 9 grados. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 7 grados durante la noche. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 22 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será más moderada, rondando los 12 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día. Esto podría hacer que las actividades al aire libre sean más frescas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento en la tarde, aunque sin llegar a materializarse. Sin embargo, se espera un incremento en la nubosidad hacia la tarde, con intervalos nubosos que podrían aparecer, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:18 horas.

La probabilidad de tormentas es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad podría aumentar.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante el viento y las temperaturas más bajas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.