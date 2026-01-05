El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer en torno a los 5 grados y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 92% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. A medida que avance el día, la humedad podría contribuir a la formación de algunos intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 55% en la franja horaria de la tarde, aunque las precipitaciones esperadas son mínimas, con valores que apenas alcanzan los 0.3 mm.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas centrales.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que el día transcurra sin eventos significativos, manteniendo un ambiente tranquilo y estable. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la posibilidad de lluvias ligeras podría aumentar.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y un ambiente agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda abrigarse bien durante las horas más frías y estar preparados para un ligero aumento en la humedad hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 10 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 14:00 horas, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 10 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.