El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente nuboso, alternando momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que dará paso a intervalos de nubes altas a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que el cielo se despeje en gran parte, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de un ambiente más luminoso.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura vuelva a descender, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 52% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al exterior. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o actividades recreativas en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy será mayormente nuboso con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la mañana comenzará con un cielo cubierto, se anticipa que la tarde ofrezca momentos de sol, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.