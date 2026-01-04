El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

A lo largo de la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 63%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente, aportando un toque de frescura al ambiente.

En la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con el cielo pasando de muy nuboso a poco nuboso. Esto permitirá que algunos rayos de sol se filtren, ofreciendo un respiro a la grisácea mañana. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 7 grados . La visibilidad será buena, y aunque el cielo se despejará en parte, las nubes altas seguirán presentes.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas del día, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto de la jornada. Esto significa que los residentes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, aunque es aconsejable estar preparados para las bajas temperaturas y el viento fresco.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. A medida que avance la jornada, se espera una ligera mejora en las condiciones, permitiendo disfrutar de momentos de sol entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.