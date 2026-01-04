El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se reduzca a un estado poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 9 grados en las horas centrales del día y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 46% y el 83% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Vilaboa durante el día. Las condiciones serán secas, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los períodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor notable, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. En las horas más activas, especialmente por la tarde, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar en Vilaboa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.