El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia las 10:00, pero no se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas en Vila de Cruces se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 8 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 5 grados hacia las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 8 grados hacia las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica será más baja debido a la combinación de la temperatura y el viento, que podría hacer que se sienta aún más frío.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el este y el noreste con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, se prevé que la velocidad del viento fluctúe, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica de hasta -3 grados en las horas más frías de la mañana, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni nieve, lo que es un alivio para aquellos que desean disfrutar de un día al aire libre. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar la visibilidad del sol, que saldrá a las 09:03 y se pondrá a las 18:12, ofreciendo un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día frío y cubierto, con temperaturas que se mantendrán por debajo de los 10 grados y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de viento y temperaturas bajas hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse en capas y protegerse del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.