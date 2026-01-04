El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 77% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, la nubosidad se mantendrá muy presente, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, llegando a un 66% hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que la racha máxima de viento llegue a los 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento, combinada con la nubosidad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los vigueses disfruten de un día seco, aunque con un cielo mayormente nublado. Las condiciones son ideales para actividades en interiores, pero quienes planeen salir deben estar preparados para el viento y la frescura de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. El ocaso se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, se mantendrá seco y fresco en la ciudad.

En resumen, Vigo experimentará un día cubierto y fresco, con temperaturas que rondarán entre los 7 y 12 grados, sin previsión de lluvias, pero con un viento notable que podría afectar la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.