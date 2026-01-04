El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 8 grados en las horas centrales y alcanzando un mínimo de 6 grados por la tarde.

La sensación térmica será un poco más baja, oscilando entre 2 y 7 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, considerando abrigos y capas adicionales para mitigar el frío.

En cuanto a la precipitación, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias a lo largo de las 24 horas. La probabilidad de precipitación es mínima, con un 5% en las primeras horas del día, lo que indica que las posibilidades de que se produzcan lluvias son prácticamente nulas. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque el cielo nublado podría desanimar a algunos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque el ambiente nublado podría limitar la vista del atardecer, que se producirá a las 18:14.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Sin precipitaciones a la vista, los habitantes podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque deberán abrigarse bien para enfrentar el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.