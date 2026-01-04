El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos cubiertos y nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que podría ofrecer breves momentos de sol, aunque la nubosidad seguirá siendo significativa.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 82%. La humedad será un factor constante durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es también baja, con un 5% en las primeras horas de la mañana, lo que indica que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se pueden descartar sorpresas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 6 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la percepción del horizonte.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para un día de variaciones en el cielo, aunque sin la preocupación de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.