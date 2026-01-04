El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Tomiño se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche, el cielo ha estado muy nuboso, y esta tendencia continuará durante la mañana, con periodos de nubes altas y cubiertas que se alternarán. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto en varias ocasiones, especialmente en las horas centrales, aunque también habrá momentos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas y a lo largo de la costa.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Tomiño disfruten de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto. La visibilidad será buena, pero la presencia de nubes puede limitar la luz solar directa, lo que afectará la percepción del calor.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Los habitantes deben prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.