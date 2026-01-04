El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "nuboso" en diferentes momentos. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con algunas horas en las que el cielo se mantendrá completamente cubierto.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé que la temperatura baje a 5 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 93% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, especialmente en combinación con las bajas temperaturas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 3 y 36 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, junto con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Soutomaior se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente si planean salir durante las horas más frescas del día.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte en las horas de la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo frío y ventoso, aunque sin la preocupación de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.