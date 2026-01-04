El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 8 grados, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Silleda vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más fría. Por lo tanto, se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 2 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.