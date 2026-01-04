El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Sanxenxo se presentará bajo un cielo mayormente cubierto, con periodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 11 grados , siendo la más baja en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a despejarse ligeramente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el cielo pase a estar poco nuboso o incluso despejado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el cielo volverá a cubrirse, con la posibilidad de que se presenten nubes altas. La temperatura máxima alcanzará los 11 grados, mientras que por la noche descenderá a unos 7 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a pasear o realizar actividades recreativas en la costa.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% por la noche. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea más agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 35 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables para la época del año y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por la playa o explorar el entorno natural, siempre teniendo en cuenta el viento que puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.