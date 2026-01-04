El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una gran parte de la jornada bajo un cielo muy nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será notable, con condiciones que se mantendrán similares hasta bien entrada la tarde. A partir de las 18:15, se espera que el sol se oculte, marcando el final de un día que, aunque gris, no traerá precipitaciones significativas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 8 grados. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 10 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán valores de 2 a 6 grados, lo que puede hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

A lo largo del día, las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la vista del sol en su totalidad. Para aquellos que disfrutan de la naturaleza, es un buen momento para pasear, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse debido a las bajas temperaturas y el viento.

En resumen, Salvaterra de Miño experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas suaves en comparación con el frío de la mañana, pero con una sensación térmica más baja debido al viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.