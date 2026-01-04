El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados en las horas centrales, con una ligera disminución hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y nuevamente en la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que se produzcan precipitaciones que afecten las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento suave contribuirá a un ambiente fresco, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La visibilidad será buena a pesar de la nubosidad, y no se prevén fenómenos meteorológicos adversos que puedan interrumpir la rutina diaria de los habitantes. La salida del sol se producirá a las 09:02, mientras que el ocaso está previsto para las 18:16, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz diurna, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 9 grados y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad, teniendo en cuenta las condiciones de viento y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.