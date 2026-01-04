El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Ribadumia se presenta con un panorama mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso entre la 1 y las 5 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, pasando a un estado poco nuboso entre las 3 y las 6 de la mañana, antes de regresar a un cielo muy nuboso en las horas posteriores.

La temperatura durante el día se mantendrá en un rango fresco, comenzando en 11 grados a medianoche y descendiendo a 9 grados hacia las 6 de la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a media tarde. Sin embargo, por la noche, la temperatura volverá a descender, llegando a los 7 grados hacia las 11 de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 70% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, la nubosidad puede afectar la visibilidad del sol, que saldrá a las 9:04 y se pondrá a las 18:15, marcando un día con pocas horas de luz.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 7 y 11 grados, viento del noreste y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos tranquilos, pero se aconseja llevar abrigo debido a las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.