El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, y el cielo continuará cubierto. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto permitirá que los residentes de Redondela realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a algunos claros temporales. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable en comparación con las horas de la mañana.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad en la tarde, con rachas que podrían llegar hasta los 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que para las últimas horas del día, el termómetro marque alrededor de 8 grados . La humedad aumentará ligeramente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fría y húmeda.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los vientos del noreste aportarán un toque de frescura, y aunque no se prevén lluvias, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los habitantes de la localidad deben prepararse para un día de invierno típico, ideal para actividades en interiores o abrigarse bien si deciden salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.