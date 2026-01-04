El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimas de 6 grados en las horas más frías de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 49% y el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente. A pesar de la abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que, aunque el cielo esté cubierto, los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte-noreste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas son más bajas.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas nubes altas en las horas centrales. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en el tiempo, lo que permitirá que la jornada transcurra sin sorpresas. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la percepción del sol, que saldrá a las 09:03 y se ocultará a las 18:15.

En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados, sin riesgo de lluvias. El viento del norte-noreste aportará un toque de frescura, por lo que es aconsejable abrigarse bien al salir. A pesar de la falta de sol, la jornada se presenta tranquila y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.