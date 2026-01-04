El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables que oscilarán entre los 8 y 9 grados.

Durante la tarde, la nubosidad persistirá, aunque se espera que en algunos momentos el cielo se torne cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados en las horas centrales del día, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta los 4 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es baja, con un 10% en las primeras horas, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto de la jornada. Esto significa que los residentes de Pontecesures pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor notable, soplando del noreste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más intenso.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona, aunque la atmósfera nublada puede restar algo de claridad. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura de nubes, con el orto previsto a las 09:04 y el ocaso a las 18:14.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notable del noreste. Aunque no se esperan precipitaciones, la sensación térmica será más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.