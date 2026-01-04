El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con periodos de muy nuboso y cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol. A pesar de la falta de precipitaciones, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas, disminuyendo a un 0% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación térmica fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, se espera que el viento cambie a dirección norte, manteniendo una velocidad moderada.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 11 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en cero, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, permitiendo que los residentes de Ponteareas realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 18:15, hora del ocaso, la temperatura esté alrededor de los 9 grados. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles al frío.

En resumen, el día en Ponteareas se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que oscilan entre los 5 y 11 grados, sin precipitaciones a la vista. Los vientos suaves y la alta humedad serán factores a tener en cuenta para quienes planeen salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.