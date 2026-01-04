El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 10 grados.

La sensación térmica será notablemente más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que se sitúe en torno a los 1 a 6 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 54 km/h provenientes del noreste. Es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente si planean salir al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá sorpresas en forma de lluvia. Sin embargo, la nubosidad persistente puede hacer que la luz solar sea escasa, creando un ambiente gris y frío.

El viento será un factor importante a considerar. Con velocidades que oscilarán entre 11 y 30 km/h, se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse más fuerte. Las rachas máximas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 4 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría caer por debajo de cero, especialmente con el viento en aumento. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el inicio de una noche fría y tranquila.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.