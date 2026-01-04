El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 10 grados , siendo la más baja esperada hacia el final de la jornada.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos en que se presenten nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un ligero aumento que podría llegar a los 11 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando los 5 a 6 grados, debido a la presencia del viento.

El viento será un factor importante a considerar hoy. Se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es recomendable que los residentes de Poio se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Poio podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto puede ser un alivio para aquellos que prefieren evitar el mal tiempo, aunque la falta de sol podría hacer que el día se sienta más gris y menos acogedor.

La salida del sol está programada para las 09:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:15, lo que proporciona un total de aproximadamente 9 horas de luz diurna. A pesar de las nubes, los momentos de claridad podrían ofrecer oportunidades para disfrutar de la belleza del paisaje local, aunque sea de manera limitada.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y viento notable. Sin lluvias a la vista, los residentes pueden planificar sus actividades al aire libre, pero deben estar preparados para el frío y el viento que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.