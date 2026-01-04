El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , siendo más frescas durante la madrugada y ligeramente más cálidas hacia el mediodía.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo nuboso que podría dar paso a momentos de bruma en las horas centrales. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 10 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 70% durante la mayor parte del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todas las horas. Esto permitirá que los residentes de Pazos de Borbén realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más bajas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede influir en la percepción térmica, especialmente en áreas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, permitirá disfrutar de la tranquilidad del invierno en Pazos de Borbén.

