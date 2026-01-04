El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que rondarán los 10 grados en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, aunque no se esperan acumulaciones significativas. La ausencia de precipitaciones se mantendrá durante el resto del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas más intensas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a quienes salgan a la calle que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente hacia el ocaso, que ocurrirá a las 18:17. Esto podría ofrecer una breve ventana para disfrutar de un atardecer más despejado, aunque las temperaturas seguirán cayendo, alcanzando los 6 grados hacia la noche.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y un viento notable del noreste. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que tome precauciones y se vista adecuadamente para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.