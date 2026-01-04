El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 4 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, y el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas.
Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . Sin embargo, el cielo continuará cubierto, lo que podría limitar la sensación de calidez. La humedad comenzará a descender, llegando a un 60% hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.
El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será del noreste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas, donde el viento puede ser más intenso.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados . El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frío más aguda. La visibilidad no se verá afectada, ya que no se anticipan precipitaciones.
En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y un viento notable del noreste. La ausencia de precipitaciones permitirá que las actividades diarias se desarrollen sin problemas, aunque se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.
