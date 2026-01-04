El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y ligeramente más cálidas hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 11 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 95%, lo que contribuirá a una atmósfera algo pesada y húmeda. Este nivel de humedad puede hacer que el frío se sienta más intenso, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en las primeras horas de la mañana y a media tarde, con una probabilidad del 10% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable.

El viento soplará principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que se acerque la noche, el viento se calmará, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente.

La salida del sol está programada para las 09:02 y el ocaso será a las 18:16, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa. En resumen, O Porriño experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan al exterior deben abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.