El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 4 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones nubosas a medida que avanza el día. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones nubladas.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 23 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser intensas.
No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo por la costa o participar en eventos al aire libre.
A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:16, marcando el final de una jornada que, aunque nublada, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de O Grove. La salida del sol se producirá a las 09:05, lo que permitirá que la luz del día se instale lentamente, iluminando el paisaje costero.
En resumen, O Grove experimentará un día fresco y mayormente nublado, con vientos moderados del noreste y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de las condiciones del viento y la temperatura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.
