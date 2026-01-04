El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Nigrán se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 9 grados en las horas más frescas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se esperan lluvias durante el día. Sin embargo, la alta humedad podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste al principio, con velocidades que rondarán los 2 a 4 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A partir del mediodía, el viento cambiará de dirección hacia el este y noreste, alcanzando rachas de hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados en la tarde, pero con el viento, la sensación térmica podría ser notablemente inferior.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que haya momentos en que las nubes se disipen ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente gris. La humedad comenzará a disminuir hacia la tarde, bajando a un 62%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco y seco.

Al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 7 grados . El viento se mantendrá activo, con rachas que podrían llegar a 22 km/h, lo que contribuirá a un ambiente frío y posiblemente incómodo para quienes estén fuera. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento notable, lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.