El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 10 grados . La sensación térmica puede ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad continuarán, con periodos de muy nuboso y cubierto. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 9 grados , lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. La humedad, que se mantendrá en niveles elevados, contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A lo largo del día, el viento se orientará hacia el norte y noroeste, manteniendo su intensidad.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, siempre y cuando se tomen precauciones ante el frío.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimos de 6 grados hacia el final del día. La humedad relativa podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría hacer que las noches sean frías y húmedas. El ocaso se producirá a las 18:16, marcando el final de un día gris y fresco.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la tarde y la noche.

