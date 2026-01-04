El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una serie de variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frío más intenso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto más bajo en la madrugada.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a cambiar, pasando a un estado nuboso y poco nuboso en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 a 9 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica será ligeramente inferior, rondando los 5 a 6 grados, debido a la presencia del viento.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento fluctúe, con ráfagas que podrían llegar a los 47 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 horas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, aunque no se anticipa acumulación significativa de agua. La probabilidad de tormentas es similar, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará gradualmente, ofreciendo momentos de sol que permitirán que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día.

La salida del sol está programada para las 09:04 y se pondrá a las 18:14, lo que significa que los habitantes de Moraña podrán disfrutar de aproximadamente 9 horas de luz solar, aunque la mayor parte de este tiempo estará marcado por un cielo nublado. En resumen, se espera un día fresco y ventoso, con cielos mayormente cubiertos y algunas oportunidades de ver el sol en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.