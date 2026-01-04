El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados, y la nubosidad persistirá. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos ligeros, aunque no se anticipa que afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas expuestas, así que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 11 grados . A pesar de la nubosidad, se espera que el cielo permanezca sin cambios significativos, con una ligera mejora en la visibilidad a medida que se acerque la noche. La humedad comenzará a descender gradualmente, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda.

Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 6 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente tranquilo y sereno. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas climáticas significativas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima invernal, con la posibilidad de disfrutar de actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores se mantendrán estables y sin lluvias relevantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.