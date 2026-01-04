El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente durante la tarde. Se anticipa que el viento soplará del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas pico. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a quienes planeen salir.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre.

En resumen, Moaña experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 12 grados y un viento notablemente fuerte. Aunque no se esperan lluvias, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día de clima invernal, manteniendo abrigados y tomando precauciones si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.