El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que oscila entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero descenso en la temperatura hacia la tarde, alcanzando mínimas de 7 grados en las horas más frías de la noche. La sensación térmica será similar a la temperatura real, aunque se experimentarán momentos de frío más intenso, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, donde la sensación térmica podría descender hasta los 4 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Meis durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 26 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se prevé que puedan llegar hasta los 48 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse bien si se planea salir.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios sutiles, pero en general, se mantendrá cubierto. Las horas de luz solar serán limitadas, con el orto a las 09:04 y el ocaso a las 18:15, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. A pesar de la falta de sol, la ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que los habitantes de Meis disfruten de un día sin complicaciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.