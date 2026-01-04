El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una variabilidad en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" que se mantendrá hasta las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, pasando a un estado "poco nuboso" en las horas centrales, antes de regresar a un cielo cubierto hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 11 grados, que descenderán a 10 grados en la mañana. A medida que el día progrese, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían caer hasta los 7 grados.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 73% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no habrá condiciones para lluvias, lo que permitirá que los residentes de Meaño realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 33 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 48 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un ambiente frío y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.