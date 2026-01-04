El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que alternarán entre nubes altas y momentos de despejado. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% y bajando gradualmente a un 72% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 6 y 11 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 11 grados.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 45 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes de Marín se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco y estable. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo momentos de sol que serán bienvenidos por aquellos que buscan disfrutar de un paseo o actividades al aire libre. El ocaso está previsto para las 18:15, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá oportunidades para disfrutar de la belleza natural de Marín. En resumen, se espera un día fresco, con cielos cubiertos y un viento notable, ideal para quienes prefieren actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.