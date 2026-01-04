El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas que se mantendrán durante gran parte del día. Esta situación atmosférica limitará la visibilidad del sol, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 7 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, descendiendo a 2 grados en la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 7 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será notablemente más baja, con valores que podrían caer hasta -6 grados en las horas más frías, especialmente por la tarde y al anochecer. Esto se debe a la combinación de la baja temperatura y la presencia de vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 29 km/h, lo que incrementará la sensación de frío.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas, con una probabilidad del 5% en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que esto no se materialice en precipitaciones reales. La humedad relativa será alta, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

El viento, que soplará del noreste, será un factor importante a considerar. Las rachas máximas alcanzarán los 46 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque frío y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. La combinación de temperaturas bajas, viento y nubosidad hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.