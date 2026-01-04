El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente nuboso, con un cielo que alternará entre diferentes estados a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nublado, alcanzando su punto máximo de nubosidad en las horas centrales del día, donde se prevé un estado muy nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 8 grados . La sensación térmica también se verá afectada, con valores que podrían bajar a 4 grados en las horas más frías. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para combatir el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento será un factor notable durante el día, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 33 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 47 km/h en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo momentos de claridad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de 7 grados, lo que permitirá que la noche sea relativamente fresca. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá consigo lluvias.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas frescas y un viento notable. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de las actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.