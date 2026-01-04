El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con nubes altas que aparecerán en la tarde, aunque sin previsión de precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, descendiendo a 9 grados hacia la tarde. Por la noche, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 7 grados en las horas más tardías. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 86% a lo largo del día.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 15 y 17 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá constante, aunque con ráfagas más suaves hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en el resto de la jornada. Esto sugiere que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, no se anticipan lluvias. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, lo que indica un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos.

La visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la calima que se prevé en algunas horas del día. Sin embargo, no se esperan condiciones que impidan la realización de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas suaves y un viento moderado del noreste. Las condiciones son ideales para actividades en interiores, aunque aquellos que deseen salir al exterior deben abrigarse adecuadamente debido a la sensación térmica más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.