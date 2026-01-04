El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo nuboso y poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 8 grados y máximas que podrían llegar a los 12 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas y la humedad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar hasta 31 km/h desde el noreste. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 09:03 y se pondrá a las 18:17, lo que proporciona un tiempo de luz solar limitado. A pesar de la nubosidad, se podrán disfrutar de algunos momentos de claridad, especialmente en las horas centrales del día. En resumen, Gondomar experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigo ante el viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.