El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones nubosas persistirán, con momentos de muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 3 y las 9 de la mañana.

La precipitación no será un factor a considerar, ya que se prevé que no haya lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Forcarei realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la sensación térmica será más baja que la temperatura real, alcanzando valores de hasta -3 grados en las horas más frías de la mañana y la tarde. Por lo tanto, se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento será otro aspecto a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento del noreste, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h. Esto podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 35 y 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando su mínimo alrededor de las 9 de la noche, cuando se espera que la temperatura baje a 1 grado . El cielo seguirá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea mínima, con un 5% de probabilidad entre las 7 y las 13 horas. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La tarde se presentará más despejada, con cielos que podrían abrirse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con vientos significativos y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.