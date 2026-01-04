El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cielos cubiertos y algunas horas de sol. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 8 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 1 y 5 grados, debido a la combinación de la temperatura y el viento. Este viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h en momentos puntuales, lo que acentuará la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 5% de posibilidad de lluvias ligeras durante las primeras horas del día, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. A lo largo de la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado en las horas posteriores al ocaso, que ocurrirá a las 18:14 horas.

La visibilidad será buena, aunque podría verse afectada en momentos por la nubosidad. Los niveles de humedad se mantendrán altos, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento notable del noreste. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable estar preparado para un tiempo variable. La tarde ofrecerá momentos más despejados, ideales para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de frío que persistirán.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.